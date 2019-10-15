إستجابة لدعوة الإنتقالي .. مسيرات حاشدة في أبين بذكرى أكتوبر ودعماً للحزام الأمني

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الانتقالي

الخليج 365

شهدت مديريتي المحفد وأحور في محافظة أبين، أمس، مسيرات جماهيرية حاشدة لإحياء الذكرى الـ56 لثورة 14 أكتوبر ولدعم الحزام الأمني وذلك بناءاً على دعوة من المجلس الإنتقالي الجنوبي .



وفي المحفد، طاف المتظاهرون الشارع العام بمدينة المحفد مرددين الهتافات الثورية التحررية ابتهاجاً بثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة، وسط حضور جميع شرائح المجتمع وفي مقدمتهم قيادة وأعضاء القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية وسط إجراءآت أمنية مشددة نفذتها قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني بالمديرية.

وأكد المتظاهرون في البيان الصادر عن المسيرة، على أن المقاومة الجنوبية بالمحفد لن تغرّد خارج السرب الجنوبي، وسيتم التصدي ببسالة لقوات الإخوان الغازية الآتية من مأرب اليمني .. لافتين إلى أنه رغم الإمكانيات المحدودة لأبطال المقاومة الجنوبية، فإن المعنويات عالية في تصديهم للقوات الشمالية.

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وحذر المتظاهرون من ضعاف النفوس المرافقين للقوات الغازية بعدم مرافقة تلك القوات، ما لم فأنهم سيكونون في مواجهة نيران المقاومة الجنوبية.

كما أكدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المحفد دعمها وتأييدها للقيادة السياسية الجنوبية برئاسة رئيس المجلس اللواء/ عيدروس قاسم الزبيدي، وثمّنت الدور الريادي الذي تلعبه قيادتنا السياسية على كافة المستويات الدولية والعربية وتحقيق المكاسب السياسية والتمسك بالثوابت الوطنية.

وأهابت القيادة المحلية لانتقالي المحفد بكافة أبناء المديرية بكل مكوناتهم وشرائحهم المجتمعية بوحدة الصف الجنوبي، والحفاظ على استقرار المنطقة، والوقوف إلى جانب قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني بالمديرية.

كما شهدت مديرية أحور بمحافظة أبين، صباح اليوم الأثنين، مسيرة جماهيرية حاشدة ابتهاجاً واحتفالاً بالذكرى الـ56 لثورة الــ14 من أكتوبر المجيدة، نظمتها ورعتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في المديرية.

وجاب المتظاهرون شارع مديرية أحور العام، مرددين الهتافات الثورية التحررية ابتهاجاً بثورة الـ14 اكتوبر المجيدة، بمشاركة واسعة من كافة شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم قيادة وأعضاء المجلس انتقالي بالمديرية.