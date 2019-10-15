غارات للتحالف تقتل عدد من الحوثيين وتدمر آلياتهم العسكرية في حجة الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الخليج 365 لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، أمس الإثنين، مصرعهم إثر غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في مناطق متفرقة بمديرية حرض شمال محافظة حجة.

Advertisements وقالت مصادر مطلعة إن الغارات استهدفت تجمعات للمليشيا الحوثية، شرقي وغربي مدينة حرض، كبدتها عدد كبير من القتلى والجرحى. وأسفرت الغارات وفقاً للمصادر عن تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للمليشيا الحوثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غارات للتحالف تقتل عدد من الحوثيين وتدمر آلياتهم العسكرية في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.