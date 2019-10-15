أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين، الموافق 14 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

عيادات الهلال الأحمر الإماراتي المتنقلة تواصل زياراتها الميدانية جنوب الحديدة الإثنين 14 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/426730/ مختطفون ينفذون إضراباً عن الطعام في سجون بصنعاء ويطالبون المنظمات الانسانية إنقاذهم الإثنين 14 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/426733 ناشطة سياسية تكشف لــ "الخليج 365" ما حدث أثناء ثورة 14 أكتوبر الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426734 "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الثلاثاء الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426735 محلل عسكري يكشف لــ "لليمن العربي" أهداف ثورة 14 أكتوبر ١٩٦٣ الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426736/ محللون سياسيون يتحدثون لــ "الخليج 365" حول ثورة 14 أكتوبر (تقرير) الإثنين 14 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/426739/ تعز.. والدة الحقوقي "وسيم اليماني" تعلن اضرابها عن الطعام حتى إطلاق سراح ابنها الإثنين 14 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/426748 تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الإثنين الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426751 Advertisements أمن الضليعة يلقي القبض على مطلوب في قضية جنائية الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426755 الإفراج عن قائد عصابة متورطة باستهداف عناصر أمنية بمأرب الإثنين 14 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/426756 أحرار بأبين يجوبون شوارع المدينة احتفاء بذكرى 14 أكتوبر الإثنين 14 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/426757 عدم الالتزام بقواعد القيادة يتسبب بوقع حادث مروري بمفرق فوة القديمة بالمكلا الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426759/ محافظ سقطرى يمنع دخول الاجانب للجزيرة دون فيزة.. وثيقة الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426760/ إنتقالي شبوة يصدر بيانا حول قمع الإخوان للاحتجاجات الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426761/ افشال محاولة تهريب 10 آلاف جواز سفر من عدن إلى تعز الإثنين 14 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/426763/ مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"الخليج 365": لا يجب تقديس الإحتلال البريطاني بسبب بشاعة نظيره اليمني الإثنين 14 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/426767 الصوفي وعبدون يفتتحان معاملا للحوسبة ويتفقدان سير العمل في محور فوة بالمكلا الإثنين 14 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/426769 قائد العسكرية الثالثة يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة الملاجم بمحافظة البيضاء الإثنين 14 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/426773

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