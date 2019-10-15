أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
خاص
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين، الموافق 14 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:
عيادات الهلال الأحمر الإماراتي المتنقلة تواصل زياراتها الميدانية جنوب الحديدة الإثنين 14 أكتوبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/426730/
مختطفون ينفذون إضراباً عن الطعام في سجون بصنعاء ويطالبون المنظمات الانسانية إنقاذهم الإثنين 14 أكتوبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/426733
ناشطة سياسية تكشف لــ "الخليج 365" ما حدث أثناء ثورة 14 أكتوبر الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426734
"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الثلاثاء الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426735
محلل عسكري يكشف لــ "لليمن العربي" أهداف ثورة 14 أكتوبر ١٩٦٣ الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426736/
محللون سياسيون يتحدثون لــ "الخليج 365" حول ثورة 14 أكتوبر (تقرير) الإثنين 14 أكتوبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/426739/
تعز.. والدة الحقوقي "وسيم اليماني" تعلن اضرابها عن الطعام حتى إطلاق سراح ابنها الإثنين 14 أكتوبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/426748
تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الإثنين الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426751
أمن الضليعة يلقي القبض على مطلوب في قضية جنائية الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426755
الإفراج عن قائد عصابة متورطة باستهداف عناصر أمنية بمأرب الإثنين 14 أكتوبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/426756
أحرار بأبين يجوبون شوارع المدينة احتفاء بذكرى 14 أكتوبر الإثنين 14 أكتوبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/426757
عدم الالتزام بقواعد القيادة يتسبب بوقع حادث مروري بمفرق فوة القديمة بالمكلا الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426759/
محافظ سقطرى يمنع دخول الاجانب للجزيرة دون فيزة.. وثيقة الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426760/
إنتقالي شبوة يصدر بيانا حول قمع الإخوان للاحتجاجات الإثنين 14 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/426761/
افشال محاولة تهريب 10 آلاف جواز سفر من عدن إلى تعز الإثنين 14 أكتوبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/426763/
مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"الخليج 365": لا يجب تقديس الإحتلال البريطاني بسبب بشاعة نظيره اليمني الإثنين 14 أكتوبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/426767
الصوفي وعبدون يفتتحان معاملا للحوسبة ويتفقدان سير العمل في محور فوة بالمكلا الإثنين 14 أكتوبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/426769
قائد العسكرية الثالثة يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة الملاجم بمحافظة البيضاء الإثنين 14 أكتوبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/426773
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