تعز.. والدة الحقوقي "وسيم اليماني" تعلن اضرابها عن الطعام حتى إطلاق سراح ابنها 

الإثنين 14 أكتوبر 2019

وسيم اليماني

تعز - الخليج 365

أعلنت والدة الناشط الحقوقي وسيم اليماني، اضرابها عن الطعام حتى إطلاق سراح ابنها الذي يحتجز بها بقضية رأي بمحافظة تعز.



وفي التفاصيل، أعلنت والدة الناشط الحقوقي وسيم اليماني أعلنت اضرابها عن الطعام حتى يطلق سراح ابنها من السجون التي انقاد اليها بقضية رأى نشر فيها الفساد المستشري في احدى المستشفيات الحكومية.

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ودعت النشطاء والحقوقين التضامن معها لتحرير ابنها من هذه السجون المتنقل فيها..

وخلال الوقفة التضامنية التي نظمها ناشطين وناشطات معها في ساحة الحقوق والحريات بتعز تمكن الدكتور عبدالحكيم الشميري رئيس اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات من اقناعها من رفع اضرابها عن الطعام.

مؤكدا لها الوقوف معها ومتابعة قضية اطلاق سراح ابنها وبذلك وجه رئيس اللجنة التنظيمية مذكرة لرئيس النيابة العامة ومكلفا احد المحامين النشطاء لمتابعة قضية اطلاق سراح ابنها الناشط وسيم اليماني.

كما رفع المشاركون بالوقفة التضامنية قائمة مفتوحة التوقيع طالب فيها الموقعين النائب العام التدخل السريع باطلاق حرية الناشط وسيم اليماني من اماكن احتجازه .