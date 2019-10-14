الاكثر مشاهدة - حسناء سعودية تتجول بسيارتها جميع شوارع جده وتعلن للجميع انا محظوظة لهذا السبب..فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء سعودية تتجول بسيارتها جميع شوارع جده وتعلن للجميع انا محظوظة لهذا السبب..فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد غير مألوف قادت فتاة سعودية بسيارتها مراسلنا مكسيم الطوري برحلة في مدينة جدة التي وصلها لتسجيل فيلم يظهر الجانب المخفي من الحياة الاجتماعية والسياحية للمملكة. بدت الشابة السعودية أبرار محمد باشويعر، وهي مرشدة سياحية، في غاية الثقة والفرح بالمكاسب التي حظيت بها المرأة السعودية في الآونة الأخيرة. Advertisements وقالت إن "كل فتاة محظوظة لأنها سعودية"، معتبرة أن السماح للمرأة بقيادة السيارة كان "أكبر هدية" تلقتها المرأة في هذا البلد، وأكدت أن عملية التغيير ماضية في المجتمع السعودي رغم العوائق الكبيرة.

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