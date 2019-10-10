القاضي العامري: سيكون لنا موقف من حوار جدة لمصلحة حضرموت

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

القاضي العامري

كتب الخليج 365 - المكلا

قال الأمين العام المساعد ورئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء فضيلة القاضي "أكرم نصيب العامري" أن الشأن الحضرمي سيكون له موقف حيال مخرجات حوار جدة المنعقد هذه الأيام.

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وأشار في سياق تغريده له على صفحته بـ"الفيس بوك" أنها تجري المتابعات وبشكل مكثف عن نتائج حوار جدة، مضيفاً أنه سيكون لحضرموت موقف حيال الحوار وفقاً لمصلحة المحافظة.

وكان في وقت سابق قد أيّد "العامري" دعوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإجراء حوار بين أطراف الصراع والذي ينبغي أن يشمل مختلف المكونات ذات التأثير في الجنوب لمعالجة جميع مسببات الصراع المستقبلي، مؤكداً أن هناك توافق سياسي واجتماعي على ضرورة عدم استدعاء العنف والمواجهة المسلحة، وألا تكون طرفاً فيها خارج جغرافيتها.

وأضاف ‘‘أن النخب المجتمعية في محافظة حضرموت تقوم بتدارس جميع الخيارات للتعامل مع السيناريوهات المتوقع حدوثها في المحافظة بعد الأحداث التي وقعت في محافظات عدن وأبين وشبوة‘‘.

وأبان ‘‘ لدى حضرموت إرثاً تاريخياً للتعاطي مع حالات عدم الاستقرار، وتتميز عن غيرها بتعزيز حالة الالتفات المجتمعي، والقدرة على الوصول إلى تدابير وخيارات تجنب نفسها التأثر بالصراع‘‘.