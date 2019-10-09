شكرا لمتابعة خبر عن الاحمر يعد العدة لحسم الامور ويعلنها صريحة ومدوية ..لا يهمنا الانتقالي ولا الامارات ولا حتى الحوثي او ايران..هذا هو عدونا اللدود ويجب ان نهزمه شر هزيمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الاحمر يعد العدة لحسم الامور ويعلنها صريحة ومدوية ..لا يهمنا الانتقالي ولا الامارات ولا حتى الحوثي او ايران..هذا هو عدونا اللدود ويجب ان نهزمه شر هزيمة

أكد مدرب المنتخب اليمني سامي نعاش ان نجوم المنتخب اليمني الاحمر لا يفكرون بالمسائل السياسية ولا يفكرون الا بأمر واحد فقط وهو رفع اسم اليمن . واضاف نعاش ان اعضاء المنتخب جميعا لا يهمهم الانتقالي ولا الامارات ولا حتى الحوثي او ايران وان امامهم خصم عنيد هو اوزبكستان وعليهم هزيمته باي طريقة كانت . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- ويخوض منتخب اليمن عصر الغد، المباراة المرتقبة أمام مستضيفه منتخب اوزبكستان على استاد باختاكور المركزي في طشقند، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم (قطر2022) وكأس آسيا (الصين2023). ويدخل منتخب اليمن المباراة بطموح كبيره بحثاً عن مواصلة المفاجأة في التصفيات، حيث وان الفوز في المباراة قد يهدي المنتخب صدارة المجموعة في حالة تغلب السعودية على سنغافورة. ويدرك المدرب الوطني سامي نعاش وابنائه صعوبة المباراة نظراً لقوة المنتخب الأوزبكي المعروف على مستوى القارة والذي يبحث عن التعويض بعد سقوطه المفاجئ في الجولة الأولى امام فلسطين. واقام الجهاز الفني محاضرة نظرية عصر اليوم قبل التوجه الى الملعب، تم خلالها مشاهدة مباراة أوزباكستان وفلسطين للتعرف على أسلوب اللعب والتركيز على نقاط القوة والضعف، وصحب المحاضرة شرح وافي من المدرب سامي النعاش على عدد من النقاط الهامة والواجبات التي يجب أن يلتزم بها اللاعبين في الجانب الدفاعي او الهجومي سواء كانت الواجبات الفردية او الجماعية. وخلال المؤتمر الصحفي أكد مدرب منتخب اليمن سامي نعاش ان المباراة هامة لكلا المنتخبين، وأن نقاطها ستمنح المنتخب الفائز جرعة معنوية كبيرة في سباق التصفيات، مشيراً الى أن المنتخب يسعى لتقديم مستوى أفضل مما قدمه في المباراتين الماضيتين امام منتخبي سنغافورة والسعودية.

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