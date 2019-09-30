شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ا لمنزل الذي قتل فيه "حارس الملوك " عبدالعزيز الفغم (فيديو- صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد، صورًا من داخل المنزل الذي قتل فيه اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

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وأظهرت الصور، المنزل الذي كان يوجد به عبدالعزيز الفغم قبل أن تتم تصفيته، حيث شوهدت بعض الدماء على الأرض.

وبث ناشط سعودي يدعى خالد بن عبد العزيز، مقطع فيديو عبر ”تويتر“، أظهر منزل فيصل السبتي من الخارج، الذي تم فيه الغدر بحارس الملك الراحل، وكتب يقول ”قبل قليل كنت أتجول في حي الشاطئ راجع من الكورنيش ومريت من منزل فيصل السبتي الذي تم فيه غدر البطل اللواء رحمه الله #عبدالعزيز_الفغم

قبل قليل كنت اتجول في حي الشاطئ راجع من الكورنيش ومريت من منزل فيصل السبتي الذي تم فيه غدر البطل اللواء رحمه الله #عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/yiaA0EjjJ0 — خالد بن عبدالعزيز (@k5vmd) September 29, 2019

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خالد بن عبدالعزيز@k5vmd

قبل قليل كنت اتجول في حي الشاطئ راجع من الكورنيش ومريت من منزل فيصل السبتي الذي تم فيه غدر البطل اللواء رحمه الله #عبدالعزيز_الفغم

قبل قليل كنت اتجول في حي الشاطئ راجع من الكورنيش ومريت من منزل فيصل السبتي الذي تم فيه غدر البطل اللواء رحمه الله #عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/yiaA0EjjJ0 — خالد بن عبدالعزيز (@k5vmd) September 29, 2019

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قبل قليل كنت اتجول في حي الشاطئ راجع من الكورنيش ومريت من منزل فيصل السبتي الذي تم فيه غدر البطل اللواء رحمه الله #عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/yiaA0EjjJ0 — خالد بن عبدالعزيز (@k5vmd) September 29, 2019

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وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

وكان الراحل حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

زميل اللواء #عبدالعزيز_الفغم يبكي بحرقة لحظة تعزيته لوالده بداح الفغم بعد دفن جثمان الراحل#إرم_نيوز #عبدالعزيز__بداح_الفغم pic.twitter.com/PqS1Ed9DiK — إرم نيوز (@EremNews) September 29, 2019

">

إرم نيوز✔@EremNews

زميل اللواء #عبدالعزيز_الفغم يبكي بحرقة لحظة تعزيته لوالده بداح الفغم بعد دفن جثمان الراحل#إرم_نيوز #عبدالعزيز__بداح_الفغم

زميل اللواء #عبدالعزيز_الفغم يبكي بحرقة لحظة تعزيته لوالده بداح الفغم بعد دفن جثمان الراحل#إرم_نيوز #عبدالعزيز__بداح_الفغم pic.twitter.com/PqS1Ed9DiK — إرم نيوز (@EremNews) September 29, 2019

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زميل اللواء #عبدالعزيز_الفغم يبكي بحرقة لحظة تعزيته لوالده بداح الفغم بعد دفن جثمان الراحل#إرم_نيوز #عبدالعزيز__بداح_الفغم pic.twitter.com/PqS1Ed9DiK — إرم نيوز (@EremNews) September 29, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

زميل اللواء #عبدالعزيز_الفغم يبكي بحرقة لحظة تعزيته لوالده بداح الفغم بعد دفن جثمان الراحل#إرم_نيوز #عبدالعزيز__بداح_الفغم pic.twitter.com/PqS1Ed9DiK — إرم نيوز (@EremNews) September 29, 2019

تشييع جثمان اللواء #عبدالعزيز_الفغم في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة pic.twitter.com/6BxnByA507 — إرم نيوز (@EremNews) September 29, 2019

">

إرم نيوز✔@EremNews

تشييع جثمان اللواء #عبدالعزيز_الفغم في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة

تشييع جثمان اللواء #عبدالعزيز_الفغم في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة pic.twitter.com/6BxnByA507 — إرم نيوز (@EremNews) September 29, 2019

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تشييع جثمان اللواء #عبدالعزيز_الفغم في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة pic.twitter.com/6BxnByA507 — إرم نيوز (@EremNews) September 29, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

تشييع جثمان اللواء #عبدالعزيز_الفغم في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة pic.twitter.com/6BxnByA507 — إرم نيوز (@EremNews) September 29, 2019

">

إرم نيوز✔@EremNews

المشاهد الأولى من صلاة الجنازة على اللواء #عبدالعزيز_الفغم https://bit.ly/2ogdf5o #إرم_نيوز #عبدالعزيز__بداح_الفغم

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