شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفاجئ الشعب المصري والامة العربية بهذه المواقف قبل قليل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيس الشعب المصري عقب عودته من امريكا بهذه التغريدات عبر حسابه بتويتر

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سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن.



إن سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولازال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة.



شعب مصر العظيم،أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحةالوطن.

حفظ الله مصر وحفظ شعبها.

تحيا مصر..تحيا مصر ..تحيا مصر