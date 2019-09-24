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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
قوات الجيش
كتب
الخليج 365
عززت قوات الحزام الأمني في الضالع، مناطق حمر السادة وحمر القوز ونصبت نقاطا عسكرية وأمنية في المناطق المذكورة.
وقالت مصادر أمنية وميدانية إنه تم أسر أكثر 30 عسكريا حوثيا ومتحوثا في منطقة حمر السادة شمالي الضالع، بعد محاولات لاستهداف أطقم تابعة للحزام الأمني.
من جهة ثانية كشفت التحقيقات الأمنية، عن مخزن أسلحة في مستوصف النعماني بقعطبة، وتشير المعلومات إلى أن الأسلحة تم تهريبها سابقا وأخفاؤها في المستوصف.
وكانت طائرات التحالف قصفت الليلة الماضية بعد منتصف الليل مواقع الحوثيين في معسكر الجب.
واستهدفت قذائف المقاومة الجنوبية مواقع الحوثيين غرب باب غلق بعد محاولة تسلل للمليشيات إلى المرتفعات الجبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن مخزن للأسلحة تابع للإنقلابين بأحد مراكز الضالع الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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