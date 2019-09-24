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الكشف عن مخزن للأسلحة تابع للإنقلابين بأحد مراكز الضالع الصحية

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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

قوات الجيش

قوات الجيش

الكشف عن مخزن للأسلحة تابع للإنقلابين بأحد مراكز الضالع الصحية

كتب

الخليج 365

عززت قوات الحزام الأمني في الضالع، مناطق حمر السادة وحمر القوز ونصبت نقاطا عسكرية وأمنية في المناطق المذكورة.

 

وقالت مصادر أمنية وميدانية إنه تم أسر أكثر 30 عسكريا حوثيا ومتحوثا في منطقة حمر السادة شمالي الضالع، بعد محاولات لاستهداف أطقم تابعة للحزام الأمني.

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من جهة ثانية كشفت التحقيقات الأمنية، عن مخزن أسلحة في مستوصف النعماني بقعطبة، وتشير المعلومات إلى أن الأسلحة تم تهريبها سابقا وأخفاؤها في المستوصف.

 

وكانت طائرات التحالف قصفت الليلة الماضية بعد منتصف الليل مواقع الحوثيين في معسكر الجب.

 

واستهدفت قذائف المقاومة الجنوبية مواقع الحوثيين غرب باب غلق بعد محاولة تسلل للمليشيات إلى المرتفعات الجبلية.

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