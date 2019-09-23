شكرا لقرائتكم خبر عن “العوبان” يتوعد باقتحام مدينة “لودر” بالقوة واهالي واعيان المدينة يصفون تهديده ” بضرطه بعير” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر مطلعة في مديرية لودر ان المدعو محمد العوبان قائد ما كان يسمى بالقوات الخاصة في زنجبار سابقا قد قام بتكليف محمد نصيب المأمور السابق بإبلاغ اهالي واعيان ووجهاء مدينة لودر ان قواته المرابطة في اجزاء ومواقع خارج المدينة ستتخذ الاجراءات الكفيلة بإحكام السيطرة على المدينة وعلى مداخلها ومخارجها وشوارعها الرئيسية والفرعية في حال لم يقبلوا بتسليم المدينة سلميا لقواته في غضون 24 ساعة..

وأكدت المصادر ان العوبان قد كلف وسيطه بإبلاغ اهالي واعيان ووجهاء المدينة اعلان ولائهم المطلق للشرعية واخراج افراد الحزام الامني من داخل المدينة او اعلان اضمامهم للشرعية والانخراط تحت قيادته وتوجيهاته المباشرة..

وبحسب رواية لأحد الحاضرين في لقاء التهدئة افاد بحصول مشادات كلامية وملاسنة حصلت بين العوبان وبين أحد ابناء القرى المحيطة بلودر الذي رد على العوبان برد قاسي عندما تحدث العوبان في الحاضرين قائلا على ابناء المدينة يحسبوها صح ويعقلوا ولا حرام اننا دخلنا على بيوتهم ونسوانهم وكسرنا شرفهم وناموسهم ..