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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد المقطع المحذوف من مطاردة السعوديات للفنان ماجد المهندس في مدينة حائل .. كيف قامو بمحاصرته واحتضانه ! (فيديو)
طاردت سعوديات النجم العراقي ماجد المهندس بعد حفل غنائي له في حفل بمناسبة اليوم الوطني بمدينة حائل .
وفي مقطع فيديو صورته إحدى الحاضرات ، ورصدة موقع "صوت المغتربين" ، ويظهر فيه الفنان ماجد المهندس اثناء نزوله من السيارة فتوجهت نحوى مجموعة كبيرة من النساء لكنه نجح بالفرار منهم ، وتدخل رجال الامن لإبعاه.
وكان الفنان العراقي ماجد المهندس قد تعرض لموقف مماثل العام الماضي في احدى الحفلات ، حيث صعدت فتاة سعودية إلى المسرح وقامت باحتضانه ، وحكمت عليها إحدى محاكم مدينة جدة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة التحرش.
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شاهد المقطع المحذوف من مطاردة السعوديات للفنان ماجد المهندس في مدينة حائل .. كيف قامو بمحاصرته واحتضانه ! (فيديو)
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وتداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر هروب الفنان من المعجبين.
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