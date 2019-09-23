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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد المقطع المحذوف من مطاردة السعوديات للفنان ماجد المهندس في مدينة حائل .. كيف قامو بمحاصرته واحتضانه ! (فيديو)

طاردت سعوديات النجم العراقي ماجد المهندس بعد حفل غنائي له في حفل بمناسبة اليوم الوطني بمدينة حائل .

وفي مقطع فيديو صورته إحدى الحاضرات ، ورصدة موقع "صوت المغتربين" ، ويظهر فيه الفنان ماجد المهندس اثناء نزوله من السيارة فتوجهت نحوى مجموعة كبيرة من النساء لكنه نجح بالفرار منهم ، وتدخل رجال الامن لإبعاه.



وكان الفنان العراقي ماجد المهندس قد تعرض لموقف مماثل العام الماضي في احدى الحفلات ، حيث صعدت فتاة سعودية إلى المسرح وقامت باحتضانه ، وحكمت عليها إحدى محاكم مدينة جدة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة التحرش.

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شاهد المقطع المحذوف من مطاردة السعوديات للفنان ماجد المهندس في مدينة حائل .. كيف قامو بمحاصرته واحتضانه ! (فيديو)

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وتداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر هروب الفنان من المعجبين.

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