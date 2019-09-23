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شاهد المقطع المحذوف من مطاردة السعوديات للفنان ماجد المهندس في مدينة حائل .. كيف قامو بمحاصرته واحتضانه ! (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد المقطع المحذوف من مطاردة السعوديات للفنان ماجد المهندس في مدينة حائل .. كيف قامو بمحاصرته واحتضانه ! (فيديو)

طاردت سعوديات النجم العراقي ماجد المهندس بعد حفل غنائي له في حفل بمناسبة اليوم الوطني بمدينة حائل .
وفي مقطع فيديو صورته إحدى الحاضرات ، ورصدة موقع "صوت المغتربين" ، ويظهر فيه الفنان ماجد المهندس اثناء نزوله من السيارة فتوجهت نحوى مجموعة كبيرة من النساء لكنه نجح بالفرار منهم ، وتدخل رجال الامن لإبعاه.


وكان الفنان العراقي ماجد المهندس قد تعرض لموقف مماثل العام الماضي في احدى الحفلات ، حيث صعدت فتاة سعودية إلى المسرح وقامت باحتضانه ، وحكمت عليها إحدى محاكم مدينة جدة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة .

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شاهد المقطع المحذوف من مطاردة السعوديات للفنان ماجد المهندس في مدينة حائل .. كيف قامو بمحاصرته واحتضانه ! (فيديو)

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وتداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر هروب الفنان من المعجبين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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