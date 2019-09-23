شكرا لقرائتكم خبر عن ”علي محسن الأحمر“ يبعث برسالة هامة لـ”محمد بن سلمان“ أعلن فيها ”موقف مصيري“.. تفاصيل الرسالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر، يوم امس الأحد 22 سبتمبر/أيلول، أن كل مشاريع التخريب التي تستهدف أمن السعودية سيكون مصيرها الهزيمة النكراء.

وعبر “الأحمر“ في برقية تهنئة بعثها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية، عن بالغ التقدير والإعتزاز الكبير بالشراكة والتكامل المصيري بين المملكة واليمن.

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كما أكد ايضا وقوف الشعب اليمني بقيادة رئيس الجمهورية، إلى جانب المملكة وقوفاً كاملاً كون أمن اليمن هو أمن المملكة وأمن المملكة هو أمن اليمن، بحسب وكالة ”سبأ“.

وأشار نائب الرئيس إلى أن ”المملكة إذ تخطو نحو العام التسعين منذ التأسيس، غدت باعتراف العالم قائدة طليعة العالم العربي في قضاياه، ومحوراً عربياً واسلامياً وعالمياً فاعلاً وقوياً بما أنجزته لشعبها وأرضها من نهضة وحضارة متميزة وتجربة تنموية مشرقة وما تميزت به من أدوار وإسهامات دولية جعلتها في الصدارة ومنحتها دور الريادة العربية والإسلامية الملموس“.

وقال: ”مثلما كانت المملكة العربية السعودية منذ التأسيس قوية بحجم التحديات، وخيرها امتد إلى العالم العربي والإسلامي ودول العالم إنسانياً، فهي قادرة على مواجهة الأخطار ومواكبة التجديد والتطورات“.

وأوضح نائب رئيس الجمهورية إن ”العواصف التي تحيط بالمنطقة ستتلاشى كما تلاشت كل التحديات، وأن كل مشاريع التخريب التي تستهدف أمن بلادنا والمملكة وفي مقدمتها مشروع إيران التخريبي الذي نجم عنه مؤخراً الاعتداء السافر على شركة أرامكو النفطية، سيكون مصيرها الهزيمة النكراء بتضافر الجهود والوقفة الصادقة للأشقاء في المملكة“.