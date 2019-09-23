عـــاجل .. يحدث الان الحرائق تشتعل قرب "شركة الكهرباء" السعودية وإعلان حالة طوارى .. شـاهد (فيديو)

اندلع حريقًا ضخمًا في محافظة عنيزة بمنقطة القصيم، ، بالقرب من شركة الكهرباء

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ووثق مقطع فيديو، اندلاع الحريق على رقعة كبيرة من الأرض وتصاعد الأدخنة بشكل كثيف، فيما لم يتم التأكد هل الحريق اندلع في مزرعة أو مصنع

ياتي هذا بعد ايّام من هجوم ارهابي على شركة أرامكو في "بقيق