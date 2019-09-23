شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غارات هيستيرية على عمران وسقوط مدنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-خاص

كثف التحالف العربي من غاراته على محافظة عمران شمالي صنعاء،وقصف التحالف العربي بـ6 غارات منطقة السواد بمديرية حرف سفيان وبعض تلك الغارات أصابت أسرة صالح مقفح وهم من البدو والرحل وقتل 7 من الأسرة بينهم نساء واطفال ،فيما قتل اثنين كانوا على متن سيارة إثر إستهدافها من قبل الطيران في منطقة العادي بحرف سفيان ولم تتبين هويتهم حتى الان.

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وكان التحالف العربي قد دمر شبكات الاتصالات في مديرية عيال سريح بعد أستهداف شبكات الاتصالات بجبل الضين بمديرية عيال سريح بسلسلة من الغارات ماتسبب بتوقف شبكات الاتصالات هناك .

وينفذ التحالف عمليات عسكرية داخل اليمن منذ عام 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي اضطر للفرار إلى السعودية مع سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد.

وشهد الصراع اليمني مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، ودفع الملايين إلى شفا المجاعة في ما وصف بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم.