شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وأخيرًا : أمير سعودي يحسم الجدل ويكشف مصير ‘‘سعود القحطاني’’ بعد اختفائه منذ مقتل خاشقجي .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الأمير سطام بن خالد آل سعود، عن الدور الذي لعبه المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أثناء وظيفته الرسمية في الدولة، وذلك بعد تدمير أهم أسلحته.

ودافع سطام آل سعود، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" بشدة عن سعود القحطاني، وذلك على خلفية حذف حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بعد ما وصفتها الشركة بـ"نشاطات مشبوهة".

جديد الحدث أونلاين:

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وكتب سطام آل سعود حول دور "القحطاني" في الديوان الملكي السعودي: "سعود القحطاني كان أحد المنابر القوية في الدفاع عن الوطن وصد حملات التشوية ضد المملكة والرد بقوة على خلايا عزمي وأتباعهم".

وأضاف الأمير السعودي: أن سعود القحطاني الذي يعد أبرز مساعدي ولي العهد محمد بن سلمان "كان له دورًا كبيرًا في مجال الإعلام والأمن السيبراني يشهد به الكثير من أبناء الوطن".

وأطلق مغردون سعوديون هاشتاغًا باسم "سعود القحطاني" تصدر قائمة تريند -الأكثر تفاعلًا- في تويتر السعودية، للدفاع عن المستشار السابق في الديوان الملكي بعد حذف حسابه والذي يعد أبرز أسلحته للهجوم على معارضي المملكة.

وكان الأمير خالد بن بندر بن سلطان، سفير السعودية لدى بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، أكد أمس في حوار مع "بي بي سي"، أنه يتم التحقيق مع سعود القحطاني لأنه "لا يوجد أحد فوق القانون في المملكة".

وأثار اختفاء سعود القحطاني عن الأنظار الكثير من التساؤلات، فيما زعمت تقارير أنه تمت تصفيته بأوامر مباشرة من الأمير محمد بن سلمان، بسبب قضية "خاشقجي"، ولإغلاق الملف نهائيًّا.

وتحدثت التقارير عن نصيحة قدمها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، إلى محمد بن سلمان، بالتخلي فورًا عن سعود القحطاني؛ حيث ستأخذ قضية "خاشقجي" منحنى خطير في الكونغرس.