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عــــــــــاجل: غارات عنيفة تهز شمال العاصمة صنعاء وإعلان عن خسائر مروعة (المواقع المستهدفة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جدد طيران التحالف العربي، اليوم الأحد، قصف مواقع لجماعة الحوثي، في محافظة عمران شمال غربي العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وقالت جماعة الحوثي عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن طيران التحالف شن 3 غارات على أبراج الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح في محافظة عمران.

 

 

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غارات التحالف تأتي بعد ساعات من قصف جوي مماثل بـ 4 غارات على الجبل الذي يُعد موقعاً عسكرياً للحوثيين.

في السياق، نفذ طيران التحالف غارتين على مديرية همدان في الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة صنعاء.

وكانت جماعة الحوثي اتهمت على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، التحالف العربي بشن أكثر من 39 غارة جوية على عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ12 ساعة الماضية، عقب إعلان الحوثيين مبادرة سلام تتضمن ايقاف استهداف الأراضي ، مقابل وقف الرياض عمليات التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن.

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