شكرا لبحثكم عن خبر خبير اقتصادي بصنعاء يحذر من إفلاس شركات الصرافة في حال تطبيق قرار الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق خبير اقتصادي يمني، السبت، على القرار الذي اتخذه بنك صنعاء الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بخصوص ايقاف عدد من شركات الصرافة.

وقال الخبير-فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح الى "المشهد اليمني" أن شركات الصرافة ستعلن إفلاسها إذا تم تطبيق القرار المذكور".

وأضاف: "لا يعقل أن يتم إيقاف أكبر وأشهر شبكات الصرافة على مستوى الجمهورية ومنها؛ فهذا تدمير لوطن بأكمله وفيها حوالات تفوق المليارات وستحدث مشاكل على مستوى الجمهورية وستكون نتائج هذا القرار صعبة ومعقدة جداً لا يمكن تلافيها".

ولفت الى أنه تم توقيف شبكات معينة ومعدودة بالرغم من وجود شبكات مشهورة بمخالفات أكبر من مخالفات الشبكات الموقفة ومع ذلك لم يتم توقيفها، الامر الذي يثير تساؤل عن أسباب الإيقاف التي لم توضح للرأي العام ولم تذكر في القرار، لكي يتم تلافي الوقوع في تلك الأخطاء التي تسببت في عملية الإيقاف".

واشار الى أن القرار فيه نوع من الاستعجال وكان لا بد أن يتم التنبيه لذلك قبل صدوره لأنه سيتسبب في مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى مع كل المواطنين والتجار وأصحاب الحوالات، مع جميع الصرافين دون استثناء.

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ونوه بأن القرار بحد ذاته قوي وصارم وعبرة للشبكات الأخرى وللشركات والمنشآت المصرفية الأخرى، لوقف عمليات التلاعب بالأسعار وأعمال المضاربة وأعمال غسيل الأموال وغيرها من المخالفات.

ودعا الجهات المختصة في صنعاء الى اتخاذ حلول مجدية قبل تفاقم مشاكل لاتحمد عقباها.

وفي ذات السياق، عبرت جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء، اليوم الاحد، عن أسفها لصدور قرار "بنك صنعاء" بحق عدد من شركات الصرافة.

وأكدت الجمعية في بيان تلقاه "المشهد اليمني" على "أهمية التزام كافة العاملين في قطاع الصرافة باللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني(بنك صنعاء)"

وكان "بنك صنعاء"، أقر إيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحويلات المالية لشبكات النجم بلاس والمحيط ودادية والإمتياز ويمن أكسبرس والياباني حتى إشعار أخر.