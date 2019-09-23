شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول ظهور للوفد الحكومي في عمان .. والجبواني يفجر مفاجأة ويصارح الجميع بشأن لقاءاتهم بالحوثيين .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​كشف وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها، صالح الجبواني، مساء اليوم الاحد، عن نتيجة لقاء الوفد الحكومي بـ”الحوثيين” في مسقط.

وقال الجبواني في نشر على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أن “من يروجون عن لقاءات بيننا وبين الحوثي يهدفون من ذلك إحداث بلبلة يمررون أثنائها أهدافهم المشبوهة بعد أن تم محاصرة مشروعهم في زاوية ضيقة سيتم تنظيفها منهم قريباً”.

واضاف الجبواني: لن نلتقي بالحوثي ونرفض رفضاً قاطعاً التفاوض مع ما وصفهم بـ”مرتزقة الإمارات”.

وأكد الجبواني قائلا: “لن نكافئ الإنقلابيين مطلقاً سوى كانوا في صنعاء أو عدن”.

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وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا مؤقتا لها، مساء أمس السبت، عن وصول وفد رفيع من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الى العاصمة العمانية مسقط، في زيارة تستغرق بضعة أيام، أن الوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري، وصل مسقط بدعوة رسمية من السلطنة، بهدف عقد “سلسلة لقاءات هامة مع القيادة العمانية في عدد من الملفات الهامة” حيث ستتم “مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الشأن اليمني“.

وأضاف بيان الوزارة أن مفاوضات الوفد الذي يضم أيضا وزير النقل، صالح الجبواني، ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري، ستتناول “مناقشة الأوضاع وبحث السبل الممكنة لتحقيق السلام في اليمن… تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وسبل تطويرها”.

وأعارت وسائل إعلام مختلفة ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اهتماما إلى توقيت هذه الزيارة، إذ تأتي على خلفية الأزمة العميقة التي اندلعت بين حكومة هادي والإمارات التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي في الصراع العسكري الذي اندلع بينه وقوات الحكومة اليمنية في المحافظات اليمنية الجنوبية في الأسابيع الأخيرة.

ووردت في مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات متضاربة بشأن الزيارة.