شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من هو بائع البيض والبطاطة .. التهامي الذي صنع الفوز لليمن في ملاعب الدوحة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من هو بائع البيض والبطاطة .. التهامي الذي صنع الفوز لليمن في ملاعب الدوحة ؟

تصدر اسم حمزة محروس هداف المنتخب اليمن للناشئين صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الفوز الرائع والمميز الذي تحقق أمس على منتخب بنجلاديش ثلاثة اهداف نظيفة، كان اثنين منها من نصيب الهداف اليمني حمزة محروس. ------------------------------------- شاهد ايضا : الأمير الذي يحظى باحترام ‘‘الملك سلمان’’ يفاجئ ولي العهد السعودي بهذا الموقف الجريئ .. ويكشف عن ‘‘كارثة مرعبة’’ تهدد المملكة عاجـــل : بيان هام من مطار دبي يسجل فيه اعتراف صادم للشعب الاماراتي ويكشف حقيقة مايحدث الان في المطار Advertisements عـــــاجـــــل : وكالة رويترز تكشف الان تفاصيل جديدة حول مايحدث في مطار دبي واخر تطورات الاوضاع ------------------------------------- وتصدر محروس خبر الجماهير، فهو ينحدر من أسرة بسيطة، حيث بدأت الحكاية بنزوح اسرته من مدينة الحديدة إلى مدينة تعز. اضطر أن يعمل لكسب الرزق، فاشتغل في شراء البطاط والبيض وتجهيزه في بيته وبيعه في الأسواق في الصباح وفي العصر كان يذهب إلى النادي كل يوم، حتى اعجب به مدرب الفريق وكان يعتني به اعتناء خاص. وعند مقابلته لأحد مراسلي القناة الرياضية بعد المباراة أمس الأحد قال: نحن نلعب من أجل كيان واحد فقط اسمه اليمن، وهي العبارة التي تفاعل معها اليمنيين بشكل كبير. حمزة محروس في صدارة من كرمتهم اليوم الحائزة على نوبل للسلام توكل كرمان، حيث منحت كل لاعب مبلغ ثلاثة ألف دولار تقديراً للفوز والدور البطولي في المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من هو بائع البيض والبطاطة .. التهامي الذي صنع الفوز لليمن في ملاعب الدوحة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.