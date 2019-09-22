"الخليج 365" يوضح حقيقة الصورة التي تجمع وزراء بالشرعية مع قيادي حوثي شهير

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الأحد 22 سبتمبر 2019
الرئيس هادي والحوثي
كتب
خاص_الخليج 365
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع وزير النقل الجبواني وزير الخدمة المدنية جباري ووزير الداخلة أحمد الميسري بمحمدعبدالسلام الحوثي في سلطنة عمان.
وزراء الشرعية
وقال النشطاء: ماذا لو كان في هذا الموقع قيادات من المجلس الإنتقالي ؟.. وكيف ستكون ردة فعل إعلام الشرعية وجماعة الإخوان، بل وكيف ستكون ردة فعل بعض الجنوبيين المواليين للشرعية والمزايدين على قضية الجنوب.
يذكر أن الحكومة الشرعية تعيش حالة من التصدع والانهيار، بسبب السيطرة عليها من قبل حزب الإصلاح.
وأكد مراقبون أن أحدث عدن الأخيرة أظهرت سيطرة تنظيم الإخوان الموالي لقطر وتركيا على قرار شرعية الرئيس هادي.
وأضافوا أن تعامل الشرعية مع الأزمة أظهر أن تيار قطر وتركيا في حزب الإصلاح بات مسيطر سيطرة كاملة على القرار في الرئاسة بالإضافة الى وسائل الاعلام التابعة للشرعية التي تبث من الرياض.
"واليمن العربي" يوضح حقيقة الصورة المنشورة التي تجمع وزارء الشرعية، بأن الصورة الحقيقة جمعت وزير النقل مع وزير الخدمة المدنية ووزير الداخلية.
ولكن تبين من الصورة الثانية التي نشرت بأن المقعد والمكان الذي يجلس عليه الوزراء ، يتضمن نفس الشكل الذي يجلس عليه محمد عبدالسلام الحوثي، مما يثير الشكوك بأن هناك لقاء انعقد بينهم.
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