شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام قعطبة يلتقي بمسؤولي منظمةالتكافل الإنساني لمناقشة أوضاع النازحين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى العقيد احمد ناجي صالح المريسي مدير عام مديرية قعطبة صباح اليوم الاحد 22 سبتمبرفي مكتبه بالاستاذ عمروباحفص مسؤول منظمة SHS برنامج الاستجابه السريعه في الضالع والاستاذ احمد بن دحمان وخلال اللقاء تم مناقشة الاوضاع الانسانية والمعيشية للنازحين في المديرية ، وفي بداية اللقاء رحب المدير العام بمسؤولي المنظمة وقدم المدير العام شكر وتقدير قيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع ممثلة باللواء الركن علي مقبل صالح محافظ المحافظة وكذلك قيادة السلطة المحلية بالمديرية لمنظمةالاستجابه السريعه ولجميع مسؤولي وفريق العمل التابع للمنظمة على كل الجهود التي يبذلونها من اجل تقديم العون والمساعدات للنازحين من ابناء المديرية . وفي اللقاء قدم المدير العام شرح مفصل عن اوضاع النازحين حيث اكد المدير العام بان النازحين في المديرية وخصوصا نازحي شخب والقفله وسليم ومريس والعود بامس الحاجة للمساعدة حيث وانهم يفتقدون للغذاء والمأوى وبحاجه لله الصحيه وتحسين الوضع المعيشي لهم وكذالك تحدث المدير العام عن المناطق المحررة في المديرية والامنة التي بإمكان فريق المنظمة العمل فيها وتقديم العون والمساعدات للنازحين فيها بما يضمن سلامة الفريق وعدم تعريض حياة النازحين للخطر ومناطق التماس والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية مؤكدا ان قيادة السلطة المحلية بالمديرية ولجنة النازحين ستتولى تأمين عمل الفريق والتعاون معهم وتسهيل وتذليل كل الصعوبات امامهم . وخلال اللقاء تحدث الاستاذ عمر باحفص والاستاذ احمد بن دحمان مسؤولي منظمة الاستجابه السريعه عن المساعدات التي قدمتها منظمة الاستجابه السريعه للنازحين من مديرية قعطبه منذوا بداية عملهم وتدخلهم في محافظة الضالع في شهر إبريل حيث اكد مسؤولي المنظمة بان المساعدات التي تقدمها المنظمه تحتوي علي سلة حقيبة الكرامه ومواد غذائية وصحيه . وفي اللقاءقدم مسؤولي المنظمه الشكر والتقدير للمدير العام ولجنة النازحين علي حفاوة الاستقبال و تعاونهم وتسهيلهم لعمل الفريق مؤكدين بانهم سيقومون بالتنسيق مع قيادة السلطه المحليه ولجنة النازحين في المديريه من إجل تحديد إماكن وتجمعات النازحين الذين لم يتم استهدافهم من قري شخب وسليم والقفله وكل النازحين الجددخلال الايام الماضيه وتسجيلهم ومسحهم عبرفريق المسح التابع لهم من أجل تقديم المساعدات للنازحين وفقا للمعايير الاستهداف وتاريخ النزوح المعتمد من قبل المنظمه والجهات الداعمه . حضر اللقاء الاستاذ احمد سلمان مدير المالية والاعلامي علي عميران مدير الاعلام والاستاذ وليد العماري مدير التخطيط والاستاذ صلاح النجار مدير السياحة والاستاذ معمرعسكر شؤون القبائل والاستاذ محمد قاسم مدير الرقابه وعدد من قيادات واعضاء السلطة المحلية بالمديرية. مكتب اعلام م قعطبه .