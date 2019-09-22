7 طلقات رصاص.. مواطن يقتل إبنه في محافظة إب

قال سكان في محافظة إب إن أحد المواطنين في مديرية العدين قام بقتل ابنه بسبع طلقات رصاص على خلفية مشاكل اسرية.وقالت مصادر محلية، إن المواطن " على مهيوب راشد" قتل نجله "محمد "بسبع طلقات نارية، في قرية "الصواتي" بعزلة شرف حاتم في مديرية العدين على اثر خلاف أسري.وذكرت المصادر أن المجني عليه اختلف مع ابنته وقام بضربها، ليتفاجأ بعد ذلك بتدخل والده ـ جد البنت ـ الذي أطلق النار عليه بسبع طلقات سقط على اثرها مقتولاً في الحال.وكانت مديرية العدين قد شهدت خلال الاسبوع الفائت جريمة قتل أسرية تمثلت بقتل امرأة لزوجها حرقاً في ظل أوضاع معيشية ونفسية صعبة خلفت عدد من الجرائم في المحافظة الخاضعة للحوثيين، كتداعيات للحرب التي تشهدها البلد .



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