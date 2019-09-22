جمعية الصرافين

كتب الخليج 365-صنعاء

أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين اليوم الاثنين عن رفضها لقرارات الحوثيين بايقاف العمل بتراخيص عدد من شبكات التحويلالمالية المحلية.وعبرت الجمعية في بيان لها عن أسفها لصدور هذه القرار. وأكدت ثقتها بحسن تجاوب قيادة البنك المركزي اليمني الخاضع لسلطة المليشيا بصنعاء بإعادة النظر في القرار.واكدت الجمعية على أهمية التزام كافة العاملين في قطاع الصرافة باللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في صنعاء.وكانت مليشيا الحوثي قد اعلنت عن حظر عددا من شركات التحويل الصرافة في صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها.ومنعت المليشيات البنوك والشركات ومنشآت الصرافة من التعامل مع الشبكات المحظورة، وهي: النجم بلاس، والمحيط، ودادية، والامتياز، ويمن أكسبرس، والياباني، متوعدة من يخالف قراراتها بإجراءات عقابية قاسية.وأكدت المليشيات عبر البنك المركزي الخاضع لسيطرتها أنها تحتفظ بحقها في فرض الغرامات القانونية على الشبكات الموقوفة أو أي كيان مالي يتعامل معها.وألزمت المليشيات شبكات النجم بلاس والمحيط ودادية والامتياز ويمن أكسبرس والياباني بتصفية كافة الحوالات الخاصة بالمواطنين والتجار الموجودة في الشبكة بإشراف مفتشي البنك المركزي التابع لها وأمهلتها ثلاثة أيام لتصفية الحوالات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الصرافين في صنعاء ترفض قرارات الحوثيين بحظر شبكات تحويل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.