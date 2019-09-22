شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الوزير المتمرد الذي اعلن دعمه للثلاثي " الميسري - الجبواني - جباري"؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الدولة صلاح الصيادي، دعمه للتحركات السياسية التي يقوم به عدد من وزراء الحكومة الشرعية .

وقال الصيادي، في تغريدة على حسابه في تويتر، انه يدعم هذه التحركات، التي يقودها وزيري الداخلية والنقل أحمد الميسري وصالح الجبواني إضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري.

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“الأخوة الأعزاء احمد الميسري ، عبدالعزيز جباري ، صالح الجبواني … إلخ .. سيروا وعين الله ترعاكم نحن معكم وقعنا أو لم نوقع حضرنا أو لم نحضر ، استدعيتونا أو تجاهلتونا ، فـقيمنا ومبادئنا اكبر من ان تتجزأ مادام يجمعنا هم وطن وشعب واحد .. بالتوفيق زملائي الأعزاء ..!!!!

ووصل المسؤولون الثلاثة إلى مسقط في زيارة رسمية يبحثون معها مع مسؤولين عمانيين تطورات الملف اليمني.