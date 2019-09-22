الاكثر مشاهدة - الشرعية تتلقى طلبًا عاجلًا من عمان .. والميسري يطير إلى مسقط ومصدر يكشف (الأسرار والتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الداخلية رسميا عن سبب زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري مساء السبت إلى العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزير النقل صالح الجبواني وعبدالعزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب. وبحسب موقع الوزارة على “الانترنت” فإن الوزير الميسري والوفد المرافق له في زيارة عمل رسمية ستستغرق بضعة أيام وذلك للتباحث مع الاشقاء في سلطنة عمان حول أخر المستجدات في اليمن. Advertisements ​ ​​​​​​ ​​ وأكدت بأن الوفد برئاسة الميسري، سيجري سلسلة لقاءات هامة مع القيادة العمانية في عدد من الملفات الهامة وسيتم مناقشة أخر مستجدات الأوضاع في الشأن اليمني. كما كشفت الوزارة بأنه وبحسب جدول أعمال الزيارة فإن الوفد اليمني سيلتقي عددا من المسؤولين بعمان بناءً على دعوة رسمية تلقاها لزيارة مسقط وللتباحث ومناقشة الأوضاع وبحث السبل الممكنة لتحقيق السلام باليمن. وأوضح أيضا بأن اللقاءات ستتطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين اليمن وعمان وسبل تطويرها بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

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