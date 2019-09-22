الجالية اليمنية في النمسا يتظاهرون للمطالبة بوقف العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – النمسا

تظاهر العشرات من أبناء الجالية اليمنية في النمسا أمام مبنى سفارة دولة الامارات في العاصمة فيينا احتجاجا على العدوان السعودي الاماراتي على اليمن.

ورفع المحتجون صورا للجرائم البشعة التي ارتكبتها طيران العدوان بحق ابناء الشعب اليمني.

وأدان المتظاهرون في بيان أصدروه في ختام المظاهرة “العدوان ” الغاشم والوحشي على بلادهم منددين بالمجازر الوحشية التي ترتكبها التحالف ضد الأبرياء من النساء والاطفال والشيوخ .

ودعا المتظاهرون الى وقف “العدوان ” فورا معتبرين انه ياتي نتيجة للسياسات الاستكبارية لدول الخليج مؤكدين في الوقت ذاته ان تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية التي تمارس شتى أنواع القتل والارهاب هي صناعة أماراتية سعودية .