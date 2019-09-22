حضرموت توقف تصدير النفط الخام

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

أعلن محافظ حضرموت في حكومة هادي، فرج سالمين البحسني السبت، وقف عملية تصدير النفط الخام، وذلك في اطار عملية التصعيد التي تتباناها مليشيات الامارات .

وقال البحسني في اجتماع للمكتب التنفيذي للمحافظة في مدينة المكلا عاصمة حضرموت: ”وصلت باخرة في 17 من الشهر الجاري، لتحمل دفعة من النفط الخام عبر الميناء، وأمرنا بإيقافها حتى نتفاهم مع الحكومة“.

وأرجع وقف تصدير النفط الخام إلى تجاهل حكومة المرتزقة تحقيق مطالب المحافظة، التي يتصدرها ”دفع رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية (المتأخرة) منذُ 4 أشهر“.

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وتشمل مطالب المحافظة، حسب البحسني ”صرف مستحقات حصة حضرموت من النفط الخام منذُ أشهر، وتسديد فواتير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء“.

وفي بيانات منفصلة، أعلن المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت والسلطات المحلية في المديريات وعدد من الأحزاب السياسية والنقابات والقبائل في المحافظة، تأييدها ومساندتها لقرار المحافظ بإيقاف تصدير النفط، مطالبين بسرعة الاستجابة للمطالب.

وتنتج حقول المسيلة في حضرموت حاليًا 40 ألف برميل من النفط الخام الذي يتم تصديره الى الخارج يوميا.

وتتم عملية تصدير النفط الذي تنتجه الشركات النفطية في حضرموت، عبر ميناء الضبة في مديرية الشحر الساحلية في المحافظة، التي تعد كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد.