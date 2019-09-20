كاتب إسرائيلي يحذر من وجود بلاده في اليمن إعرف الأسباب

الجمعة 20 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب سيد مصطفي

قال رن أدليست، الصحفي والكاتب الإسرائيلي الشهير، والذي عمل مراسلاً للتليفزيون الإسرائيلي أثناء حرب الإستنزاف وحرب 1973، أنه شهدت الفترة الأخيرة التدفق المتزايد للمعلومات حول تورط إسرائيل في الحروب في الساحات البعيدة ، خاصة عند مضيق هرمز، وفي المناطق والبلدان الأخرى المجاورة وغيرها، ومنها اليمن.



وطالب أدليست من الحكومة الإسرائيلية ألا تتورط في نزوة مسلحة أميركية في اليمن،وهو ما حدث السورية عندما أفيد أن الجيش الإسرائيلي كان يستثمر في تمرد فاشل ضد بشار الأسد، مبينًا أنه أعترف قادة الحرب الإسرائيليين عن وجود سفن صاروخية إسرائيلية في باب المندب كانت مهتها الإسمية هي حماية السفن من القراصنة بينما الهدف هو تأمين رحلات مدنية ضد الحوثيين الذين يعملون على الساحل الغربي لليمن وضرب ناقلات سعودية وتطلق نيرانها على مدمرات أمريكية أيضًا.

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. وأضاف الكاتب الإسرائيلي، أن السؤال الواضح هو ما إذا كان نشاط الحوثيين يهدد إسرائيل، والجواب هو لا، مبينًا أنه عندما يتعلق الأمر بالتهديدات المؤكدة والقنابل الموقوتة ، فلا شك في أنه يجب اتخاذ إجراءسريعة ومنعه حتى إذا كان عند القطب الشمالي.

وبين أدليست،أن المشكلة هي تعريفات الحرب الوقائية السرية وما هي القنبلة الموقوتة. التعاريف مهمة بشكل خاص عندما يبدو جيش الدفاع الإسرائيلي مرتزقًا في الحرب الأمريكية والسعودية على اليمن.

وأشار الكاتب الإسرائيلي، أنه أفاد الصليب الأحمر أنه في اليمن "أسوأ وأسوأ كارثة إنسانية تحدث في العالم اليوم". يواجه حوالي مليون طفل خطر المجاعة بشكل مباشر ، وقد مات الآلاف. هؤلاء هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والذين يعانون من سوء التغذية ويعيشون في المناطق المصابة بالكوليرا، كما حذرت الأمم المتحدة بالفعل من أن 17 مليون شخص في اليمن - حوالي ثلثي سكان البلاد - معرضون لخطر التجويع المباشر.

واردف أدليست أن الدور الإسرائيلي في اليمن لإثبات وجودها ، وربما شيء من الذكاء الجريء، ولكن الحقيقة هي أنه لا يوجد عمل سري أو علني من جانب تل أبيب سيغير الوضع هناك ، لكنه بالتأكيد سيتداخل مع الجانب السيئ للأزمة اليمنية، والدليل على ذلك أنه حين قتل زعيم المتمردين الحوثيين ، تم إلقاء اللوم على إسرائيل في الاغتيال رغم انها لم تقوم بذلك ، ولكن الوجود ذاته في المنطقة ، والشراكة العلنية مع الولايات المتحدة وسجل الاغتيال الرائع دفع الحوثيين إلى إعلان أن "الأيدي الغادرة المرتبطة بالعدوان الأمريكي - الإسرائيلي قد قضت على إبراهيم بدر الدين الحوثي" .