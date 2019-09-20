شكرا لبحثكم عن خبر بمشاركة 17 ناديا: اجراء قرعة دوري الناشئين بحضرموت الوادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيئون/ علي باسعيده

أجريت بقاعة مكتب الشباب والرياضة بوادي حضرموت ظهر الامس الخميس 19 سبتمبر الجاري بمدينة سيئون قرعة الدوري الناشئين لاندية وادي حضرموت مواليد 2003 وذلك بحضور أمين عام فرع الاتحاد ورئيس وسكرتير لجنة المسابقات ومندوبي الاندية

وفي مستهل إجراء مراسيم القرعة اشار الاخ / قرزي مفتاح الزبيري باهمية هذه المسابقة في تطوير المستوى الكروي لأندية وادي حضرموت كونها الرافد الحقيقي للاندية.

مشيرا الى ان الفرع يولي هذه الفئات العمرية اهتماما كبيرا ويعمل على تنظيم المسابقات المنتظمة لها كل عام.

مطالبا الأندية التقيد والالتزام بالضوابط والشروط التي تم إقراراها ومساعدة الفرع لإنجاح البطولة وإنهائها في الوقت المحدد..

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بعد ذلك تم شرح نظام ولائحة البطولة من قبل الأخ/ زكي هادي باحشوان المشرف الفني ورئيس لجنة المسابقات بالفرع ومناقشتها وإقرارها وتم اجراء القرعة بين الفرق المشاركة وعددها 17 ناديا وزعت إلى ست مجموعات

جغرافيا حيث ضمت المجموعة الاولى اندية ( ريبون حريضة، شباب الهجرين، اتحاد حورة) وستقام مبارياتها بملعب الفقيد سبيت بامهير بمدينة حريضة .. فيما ضمت المجموعة الثانية التي ستلعب مبارياتها بملعب الاتفاق بالحوطة اندية (الاتفاق ،التعاون ، شبام ، شباب القطن ).. وتكونت المجموعة الثالثه من اندية ( سيئون ، اتحاد سيون ، سلام الغرفه، مدوده) وستقام مبارياتها على ملعب الشهيد جواس بمدينة سيئون ، المجموعة الرابعه التي ضمت اندية ( شباب عينات ، البرق بتريم، الاحقاف بالغرف) الى جانب المجموعة الخامسة التي تكونت من اندية (الوحده بتريم شباب اللسك، والهلال بالسويري ) ستلعب مبارياتها على ملعب الغناء بتريم..

تغيبت عن القرعة اندية الريان والقادسية بساه ، الاحرار بتاربة ،والشعلة بعرض ال مخاشن وشباب بور..

وحدد الفرع ال11 من اكتوبر من الشهر القادم موعدا لانطلاق المسابقة.

تصوير ابو باسم