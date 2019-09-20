شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مليشيا الحوثي تحشد باتجاه الضالع وأنباء عن عزمها شن هجوم مفاجىء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر خاصة عن قيام مليشيا الحوثي بحشد مقاتليها باتجاة الضالع لخوض هجوم على جبهات الضالع . وقالت المصادر ان تعزيزات حوثية تحركت من اتجاه نقيل الخشية إب ومن إتجاه ماوية تعز وكذا من إتجاه دمت باتجاه جبهات الضالع . Advertisements وذكرت مصادر عن عزم المليشيات شن هجوم مفاجئ وشامل وقوى باتجاه جبهات الضالع ليتزامن مع 21 سبتمبر ذكرى الإنقلاب .

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