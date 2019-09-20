القوات المشتركة تكسر هجمات للحوثيبن شرقي الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مساء الخميس 19 سبتمبر 2019 هجوماً عنيفا على مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة، ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار .
وأفاد مصدر عسكري ميداني أن المليشيات الحوثية شنت الهجوم على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة واستهدفتها بعدد من قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة عيار 12.7 و14.5 بالإضافة إلى الأسلحة القناصة .
وأشار المصدر أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لهجوم المليشيات الحوثية بكل بسالة وقوة وحزم .
المركز الإعلامي لألوية العمالقة
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