شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سعودي : لهذا السبب هدد الحوثي بقصف الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الكاتب والمحلل السياسي السعودي منصور الخميس عن تداعيات تهديد مليشيا الحوثي بقصف الإمارات وقال منصور الخميس ان الحوثي لن يقصف الإمارات ولكن أوصل رسالة أيرانية توضح للإمارات بأنها ستوسع من دائرة الاستهداف للدول في المنقطة , بحسب قوله وغرد السياسي السعودي منصور الخميس على حسابه بموقع تويتر بالقول : الحوثي يهدد بقصف الإمارات ولا أعتقد أنه يفعل ذلك إلا بإيعاز من إيران التي أرادت إرسال رسالة واضحة للإمارات بأنها ستوسع من دائرة استهدافهما للدول في المنطقة.

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