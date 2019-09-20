شكرا لقرائتكم خبر عن حصري -لجنة سعودية في شبوة لحصر قوات الجيش وتوجيهات بإعادة تشكيل اللواء ثاني مشاه جبلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علمت صحيفة “عدن الغد” ان لجنة عسكرية سعودية وصلت قبل يومين إلى مدينة عتق حيث التقت خلال أيام بعدد من قادة الالوية العسكرية وقادة الوحدات في المحافظة .

وقال مصدر عسكري للصحيفة ان اللجنة السعودية باشرت عمليات حصر للقوات العسكرية المتواجدة في عتق وساحل شبوة وبيحان وعموم المديريات .

واشارت المصادر إلى ان اللجنة السعودية طلبت من قادة الالوية والوحدات الرفع بالاحتياجات العسكرية والمتطلبات للوحدات العسكرية الخاصة بهم.

على صعيد متصل علمت الصحيفة ان توجهات جارية بتنسيق يمني سعودية تقضي باعادة تشكيل اللواء ثاني مشاه جبلي والذي كان مُكلف قبل الحرب بحماية منشاءة بلحاف النفطية .