شكرا لقرائتكم خبر عن الكنز الثمين الذي أرسله هاني بن بريك لمحمد الحوثي يقع في قبضة قوات الشرعية .. شاهد أول (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت نقطة أمنية بمنطقة حيفان شمال لحج، أكثر من ألف جواز مع التأشيرة كانت متجهة لمناطق سيطرة الحوثيين. وقالت المصادر، إنه وبعد تفتيش دقيق لباص وجدت الجوازات مع التأشيرات بأكياس دقيق مغطاة بأكياس ملابس. يأتي هذا في ظل حالة التنسيق التي تمارسها سلطات الأمن بعدن مع الحوثيين، من خلال تسهيل إصدار جوازات وتأشيرات للمليشيا، وخصوصا قياداتها.

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