شكرا لبحثكم عن خبر إعلان من السفارة اليمنية في الرياض للمقيمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السفارة اليمنية بالرياض بأن يوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر سيكون إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية. وأضافت : لا يوجد أي معاملات أو مراجعة في السفارة للمواطنيين المقيمين في المملكة ، وتتمنى للجميع إجازة سعيدة. Advertisements

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