شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد ومثير لمذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ مع أمير قطر .. شاهد أين وقفت؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة للإعلامية الأردنية علا الفارس المذيعة بقناة الجزيرة، بعد تركها قنوات إم بي سي" السعودية، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد واللاعب الإنجليزي بيكهام.

ونشرت علا الفارس، عبر حسابها على تويتر صورة تجمعها بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، واللاعب الانجليزي ديفيد بيكهام، خلال مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ملعب حديقة الأمراء، أمس الأربعاء.

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وكتبت عليها :"مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني - و اللاعب ديفيد بيكهام في ملعب حديقة الأمراء /باريس".

ولاقت الصورة تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصل إلى آلاف الإعجابات والتعليقات التي أثنت على تواضع أمير قطر وموافقته على التقاط صورة مع الإعلامية علا الفارس.

وكانت الإعلامية الأردنية، غادرت مجموعة قنوات MBCالسعودية في ديسمبر من عام 2017، وانتقلت مؤخرًا للعمل مذيعةً لدى قناة الجزيرة القطرية.

وواجهت علا الفارس أزمة حقيقية مع السعوديين بسبب تغريدتها على موقع ”تويتر“ بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل عام 2017، والتي أثارت غضب النشطاء السعوديين بعدما سخرت من مواقف الدول العربية وشعوبها وعلى رأسها بلاد الحرمين.

وقالت علا الفارس في تغريدتها: إن ترامب لم يختر هذا الوقت لإعلان القدس عاصمة لاسرائيل عبثًا بل لأنه يعلم أن العرب سيدينون القرار ثم يغنون في اليوم التالي ”هلا بالخميس“ – في إشارة إلى الأغنية السعودية-، ما أثار حفيظة السعوديين الذين اعتبروها سخرية منهم، وتقليلًا من مواقفهم الوطنية.

واحتل هاشتاج ”علا_الفارس_تسيئ_للسعودية“ – وقتها- المركز الأول ضمن الترندات الأكثر مشاركة وتداولًا بالسعودية، إذ شارك الآلاف بالتغريد عليه، معربين عن غضبهم الشديد من تصريح الإعلامية الأردنية.

وطالب المشاركون بالهاشتاغ بوقف تعامل شبكة قنوات ”MBC“ مع علا الفارس، والتي تعمل فيها منذ سنوات، لافتين إلى أنها لا يمكن أن تعمل بقناة تابعة للدولة التي أساءت إليها.

وقالت الصحفية الأردنية لاحقًا تعليقًا على الضجة حولها ”إللي بيحاولوا يفتعلوا مشكلة بتحوير كلامي: “ أنصحهم يغردوا ضد قرار ترامب“ الموجع لقلبي وقلوبكم وباقي المسلمين، وياليت تحت هاشتاغ #بيان_السعودية_نصرة_للقدس لأن البيان مشرف ومؤكد سيتبعه مواقف بدل ما يهاجموا إنسانة غاضبة مثلهم على القدس تحب السعودية وأهلها .. بلا مزايدات“.

مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني - و اللاعب ديفيد بيكهام في ملعب حديقة الأمراء /باريس pic.twitter.com/d05k7Hlsrv — Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) September 18, 2019

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Ola Al Fares Advertisements

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