شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبل ساعات من انطلاق المظاهرات الذي دعى لها محمد علي وعدد من المعارضين ...الرئيس "السيسي" يصدر قبل قليل قرار جديد وفرحة عارمة تعم هذه المدن المصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير رسمية، عن كون الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار جمهوري صباح اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري، وقد شدد الرئيس على ضرورة أن يتم البدء في العمل على تطبيق هذا القرار في الفترة الزمنية المحددة له، وهذا بسبب كون يحمل أهمية قصوى بالنسبة للحكومة المصرية.

وبحسب التقارير، فإن القرار قد جاءت تحت 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر فى جنوب سيناء، وسيكون هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة المصرية، وبين الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.

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وكانت المصادر قد أكدت أن تكلفة المشروع ستكون قرابة 15 مليون دينار كويتي، وقد تم توقيع إتفاقية التعاون في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 8122018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وقد تم نشر قرار السيد رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية للدولة، وذلك في عددها الصادر بالقاهرة في تاريخ 19 سبتمبر الجاري.

وفي أول رد فعل من قبل المواطنين في جنوب سيناء، فقد أعربوا عبر السوشيال ميديا عن سعادتهم البالغة بهذا القرار الذي من شأن بأن يساعد بشكل كبير في الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين في سيناء، والتي يأتي على رأسها ومقدمتها الحصول على مياه نظيفة لإستخدامها في الأغراض المختلفة.