شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف يعلن نتائج العملية العسكرية التي نفذها قبل قليل في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية شمال الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة، طالبا من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم.

وأفاد التحالف بتدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، مشيرا إلى أن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي.

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وكان التحالف قد أعلن مساء الخميس، اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيات الحوثي من الحديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة".

وبيّن العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.