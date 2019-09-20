شكرا لبحثكم عن خبر ضبط أكثر من ألف جواز كانت في طريقها للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت ظهر الأربعاء 18 نقطة البيضاء التابعة لجبهة حيفان الواقعة في منطقة البيضاء مديرية طورالباحة شمالي محافظة لحج أكثر من ألف جواز كانت متجهة إلى مليشيات الحوثي المدعومة من أيران وقال قائد نقطة البيضاء معتز الصبيحي أنهم ضبطوا أكثر من ألف جواز سفر بعد تفتيش دقيق لباص وجدت الجوازات مع التأشيرات أكياس دقيق مغطاة بأكياس ملابس Advertisements وأضاف الصبيحي أن سائق الباص القادم من العاصمة المؤقتة عدن ومتجها إلى مناطق مليشيات الحوثي عرض مبلغ ضخما من المال مقابل السماح لهُ بالمرور لكنهم رفضوا . هذه وتشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة حاده في أستخراج جوازات السفر والتأشيرات وخصوصا للجرحى والحالات المرضية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أكثر من ألف جواز كانت في طريقها للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.