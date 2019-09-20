مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بالمكلا يعلن تأييده للبحسني

الخميس 19 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أعلن مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني في مدينة المكلا بساحل حضرموت، عن تأييده ومساندته للخطوات التي أتخذها محافظ المحافظة، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، حتى تنال المحافظة حقها من الحكومة الشرعية .



وقال البيان الصادر عن المجلس، حصل (الخليج 365) على نسخة منه، "نظراً لما الت اليه الاوضاع بالمحافظة من تدني الخدمات في الكهرباء والمياه والنظافة وعلى مختلف الأصعدة ونظراً لعدم التزام الحكومة الشرعية بمسؤلياتها تجاه المحافظة بما في ذلك مستحقات المحافظة من عائدات نفط حضرموت الـ ٢٠ % وعدم الالتزام بدفع الرواتب الشهرية للمنطقة العسكرية الثانية وانتظام صرفها" .

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وأضاف "ومن خلال مجمل تلك القضايا التي انعكست على تلك الخدمات مما دفع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة من اتخاذ قرار احتجاجا على تلك الممارسات اتجاه محافظة حضرموت ومواطنيها الذين طالما تحملوا كثير من المعاناة جراء هذه الاوضاع.

وتابع "وعليه فإن مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني - المكلا وكافة منظمات المجتمع المدني بالمكلا تؤيد وتبارك كل الخطوات التي اتخذت من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالاخ القائد اللواء الركن / فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية الى ان تنال المحافظة كامل حقوقها المشروعة" .