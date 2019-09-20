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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تتخذ قراراً مفاجئ بشأن الداعية سلمان العودة .. ونجله عبدالله يعلن الان عن تفاصيل طارئة

نقلت السلطات السعودية اليوم الخميس الداعية المعتقل سلمان العودة إلى العاصمة السعودية الرياض .

وفي تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" كشف نجل الداعية سلمان العودة عن تلقيهم اتصال مفاجئ من ادارة السجن اخبروهم بنقل الشيخ العودة على عجل الى الرياض لحضور جلسة محاكمة تم تعجيلها وتقديمها عن موعدها المحدد .

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واضاف عبدالله العودة ان جلسة المحكمة كان موعدها الاساسي بعد اكثر من شهر ، لكن تم تقديمها لأسباب مجهولة .

موقع "صوت المغتربين" يعيد نشر تغريدة عبدالله العودة :

( اليوم تفاجأت العائلة باتصال من إدارة السجن على الأهل في السعودية وأخبروهم بنقل الوالد #سلمان_العودة على عجل للرياض لأجل جلسة تم تعجيلها ضمن محاكمة الوالد.. بالرغم من أن الموعد الأساسي يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر من الآن. أسأل الله أن يعجل له بالفرج والجميع)