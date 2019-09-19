شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل .. أول رد إيراني صاعق للسعودية والحوثيين مع بعض بشأن هجمات "أرامكو" .. وطهران تكشف بالإسم المتورط الحقيقي (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رفض الوزير الإيراني الاتهامات الموجهة لبلاده بخصوص الهجمات على المنشأتين النفطيتين في السعودية، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.



وقال وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي، إن مليشيا الحوثي هي من نفذت الهجوم على المنشآت النفطية بوسائلها الخاصة حسب تعبيره.

ورد خاتمي على ادعاءات واشنطن بأن الهجمات على "أرامكو" السعودية نفذت بصوارخ أطلقت من الأراضي الإيرانية.

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وأكد أن جماعة الحوثي سبق لها أن نفذت هجوما مماثلا قبل عامين استهدف مطارا في الإمارات بصواريخ مداها 1200 كم.



وأضاف خاتمي:"المسألة واضحة للغاية، الهجوم يأتي في إطار الصراع بين السعودية وجماعة الحوثي، وقد أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن العملية".



في المقابل، قالت وزارة الدفاع السعودية، إن الهجوم وقع عليها بـ"18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز".



وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، قد عرض صورا تقول إنها تابعة لبقايا طائرات من دون طيار "إيرانية" الصنع، من نوع "دلتا وينغ"، والتي تعتبرها الرياض "دليلا" على تورط طهران في هجمات أرامكو.



وأوضح المالكي أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، مضيفا "رغم محاولات إيران الكبيرة جعلها تظهر كذلك"مشيرا بأن الهجوم الذي تعرضت له الممكلة كان هجوما على المجتمع الدولي".



وأكّد المتحدث على قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن أراضيها، لافتاً أنّ "الهجوم لم ضد المملكة العربية ولا ضد أرامكو ولكنه كان هجوما على المجتمع الدولي محاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة".



والسبت الماضي تبنت جماعة الحوثي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.