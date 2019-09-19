شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. مفاجأة كبرى للعالم وحدث عسكري صادم للتحالف..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال المتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع إن الهجوم على أرامكو “خير مثال على ما وصلنا إليه من المستوى العالي من التخطيط والتنفيذ” كاشفاً عن عدد من الصور التي التقطت من الجو عبر طائرات الرصد اليمنية، وصور التقطت من مصادر على الأرض من داخل منشأتي أرامكو في بقيق وخريص قبل العملية، كما كشف عن طائرات جديدة استخدمت في الهجوم تحمل قنابل دقيقة الإصابة.

وأضاف العميد سريع في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في صنعاء إن الهجوم على أرامكو سبقه رصد استخباراتي دقيق، وقد استعرض صوراً لمنشأتي أرامكو المستهدفتين قبل تنفيذ العملية ومن بينها صور تم التقاطها من داخل المنشأة النفطية.

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

وكشف سريع عن أن الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة هو أكبر بكثير مما تم عرضه على الإعلام، مؤكداً أن “الولايات المتحدة نشرت صورا مزيفة للدمار الذي أصاب منشآت أرامكو”

وخلال المؤتمر كشف المتحدث باسم قوات صنعاء عن نوع جديد من الطائرات المسيرة كشف بعضاً من تفاصيلها لأول مرة، حيث قال إن “الهجوم على أرامكو نفذ بطائرات مسيرة منها طائرات نكشف عنها اليوم لأول مرة”، مؤكداً أن هذه الطائرات المسيرة الجديدة “تمتاز بمحركات نفاثة ورؤوس انشطارية”، كما كشف سريع عن جيل جديد من طائرات قاصف، وقال إن الهجوم استخدم فيه طائرات الجيل الثالث من طراز “قاصف” وكان الجيل الثاني من هذا الطراز يحمل اسم “قاصف 2K” ويعتبر اكثر أنواع الطائرات المسيرة اليمنية الصنع المستخدمة في الهجمات ضد التحالف السعودي الإماراتي.

وبتعدد الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على أرامكو واستخدام طائرات جديدة بمحركات نفاثة وتحمل 4 قنابل موجهة بدقة لأهدافها بالإضافة إلى الرأس الانشطاري المتفجر للطائرة، تكون صنعاء قد قدمت تفسيراً واضحاً للمعلومات التي أعلنتها واشنطن من أن الهجوم على أرامكو استهدف 18 نقطة في الوقت الذي كانت فيه صنعاء قد أعلنت أنها نفذت الهجوم باستخدام 10 طائرات مسيرة فقط.

وكان سريع في المؤتمر الصحفي قد أكد أن سلاح الجو المسير قد حرص على تنفيذ العملية الهجومية لكل طائرة من الطائرات المستخدمة في الهجوم في وقت واحد وضبط إقلاعها وتوقيته من ثلاث نقاط رئيسية بالقدر الذي يجعلها تضرب جميعها في وقت واحد.

كما كشف سريع أثناء المؤتمر أن القوات اليمنية أطلقت طائرات مسيرة أخرى وتعمدت لفت انتباه العاملين في مجال الدفاع الجوي السعودي بقصد التشويش على العملية الرئيسية وإشغالهم عن الطائرات التي استهدفت أرامكو.

وأوضح سريع إن “العدو السعودي ومعه الولايات المتحدة الأمريكية يحاول الهروب من الحقيقة”، في إشارة إلى ذهاب واشنطن إلى اتهام إيران بأنها تقف خلف الهجوم دون وجود أي دليل على ذلك، وبهذا الصدد أكد الناطق باسم الدفاع اليمنية خلال المؤتمر الصحفي إن “اليمن الجديد قادر على أن يرد الصاع صاعين وأن يستهدف العدو في عمقه”، متوعداً أيضاً بالقول “سنقصف مزيدا من المنشآت والأهداف الحيوية”.

وأكد سريع إن الشعب اليمني لن يموت جوعاً بسبب الحصار عليه من قبل التحالف، وقال بأن القوات اليمنية لن تنتظر حتى يجوع الشعب اليمني “شعبنا لن يموت جوعا وسنكافح بكل الطرق والوسائل للدفاع عن أنفسنا”، مشيرا إلى أن رهان السعودية على السلاح الأمريكي والأوروبي هو رهان فاشل.