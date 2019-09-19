الاكثر مشاهدة - مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الحالة النفسية للأمير ‘‘بن سلمان’’ بعد قصف أرامكو .. ويكشف عن قرار تاريخي للسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الحالة النفسية للأمير ‘‘بن سلمان’’ بعد قصف أرامكو .. ويكشف عن قرار تاريخي للسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد حساب “مجتهد” الشهير بتسريباته على تويتر، أن ولي العهد السعودي يعيش حالة نفسية صعبة تكاد تصلب للانهيار العصبي ما دفعه لمضاعفة جرعة المهدئات التي يتناولها عقب هجوم “بقيق” الذي كبد المملكة خسائر غير مسبوقة بتاريخها. وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن ابن سلمان في حالة إحباط وارتباك مما اضطره لمضاعفة جرعة “المهدئات” بعد بقيق، مضيفا أنه يتظاهر بالتماسك وهو في الحقيقة مضطرب وقلق يكاد يصل لانهيار عصبي. ​ Advertisements ​​​​​​​​​​​​​ وتابع موضحا:”آل سعود هذه المرة أخذوا الأمر على محمل الجد خوفا على مصير النفط وخوفا من حرب تقضي عليهم، وترسخت لديهم قناعة أن عدم تدارك الوضع زوالهم”

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