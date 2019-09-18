شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إقالة رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات بصنعاء لهذه الاسباب ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة تصحيحية للقضاء هي الاولى من نوعها اقال مجلس القضاء الأعلى يوم أمس رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات بصنعاء القاضي / احمد حسين الباكري ..

وذكرت مصادر قضائية أن قرار الاقالة والتغيير يأتي على خلفية احكام تعسفية بالحبس لمدد تتراوح بين ستة اشهر الى سنة مع النفاذ وغرامات للعديد من الصحفيين والاعلاميين والمحامين ونشطاء حقوقيين ..

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واوضحت المصادر بأن محكمة الصحافة والمطبوعات تتطلب قاضي متمكن ومتخصص وملم بالجوانب الصحفية والاعلامية ووسائل النشر الصحفية الورقية والألكترونية المواكبة لثورة التكنولوجيا المتسارعة وتطورات العصر ، وهو الامر الذي كانت تعاني منه المحكمة ويعاني منه اصحاب القضايا وفي مقدمتهم الصحفيين والاعلاميين واصحاب المواقع ومحركات البحث الاخبارية ..

وكان رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات قد اصدر في الاسبوع المنصرم الموافق:9/9/2019م حكماً جائرا قضى منطوقة بحبس الصحفي احمد الاسدي مدير ومالك محرك صحافتك لمدة سنة من تاريخ النطق بالحكم وتغريمه نصف مليون ريال واغلاق محرك بحث صحافتك الاخباري العالمي بتهمة نشر ليس له علاقة بها كون محرك صحافتك عبارة عن قارئ اخبار يقوم بجلب روابط عناوين الاخبار برمجياً من المواقع الاخبارية (مصدرالاخبار) التي تقوم بتحرير وصياغة ونشر الاخبار وهي المسؤلة عنها وليس المحرك .. وهو ما اعتبره قانونيين وصحفيين وخبراء فنيين ومبرمجين اعتبروه حكماً تعسفياً بل ووصفوه بالكارثة ، ويهدف لقمع الحريات الصحفية والهامش الديمقراطي ..