الاكثر مشاهدة - خلافاً لكل التوقعات : الامارات تفاجئ الجميع وتعلن بكل وضوح هذا هو هدفنا الان في اليمن (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن خلافاً لكل التوقعات : الامارات تفاجئ الجميع وتعلن بكل وضوح هذا هو هدفنا الان في اليمن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش من جديد أن الهدف الرئيسي في اليمن هو استعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليًا من التمرد الحوثي.

ومؤكدًا على أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تشتركان في نفس وجهات النظر بشأن اليمن، وأعرب قرقاش عن دعم الإمارات الكامل للمحادثات اليمنية المزمع عقدها في جدة.

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وأكد قرقاش في تصريحات لـ “الشرق الأوسط” أن “الهدف النهائي للجميع في اليمن هو إنهاء الحرب”، لكنه ربطها بتوفير الأمن الإقليمي أولًا.

كما أعرب عن ثقت دولة الإمارات العربية المتحدة القوية في محادثات السلام في جدة للتوصل إلى حل للنزاع الذي يعاني منه اليمن.

واضاف: “هناك اتفاق وتوافق في الآراء بشأن الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي في اليمن.

وأضاف: “نحن في اليمن بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في عمليات العاصفة الحاسمة واستعادة الدولة اليمنية من قبضة الحوثيين الانقلابيين.

وفقًا لما ذكره الدبلوماسي الأعلى، فإن إنقاذ اليمن من الانقلابيين سيساعد في منع أي تغيير استراتيجي عميق في المنطقة وضمان قيام الدولة اليمنية التالية بتحديدها من قبل يمنيين.

وفي حديثه عن حوار جدة، قال قرقاش: “نأمل أن يعيد التضامن والوحدة، لأن الهدف هو استعادة الدولة ومؤسساتها حتى لا تكون هناك تغييرات استراتيجية في المنطقة، ولا فراغ لأي مجموعات إرهابية، مثل (القاعدة). “

مضيفًا: “الإمارات العربية المتحدة جزء من التحالف العربي، ونعتقد أن إنهاء الحرب في اليمن لا ينبغي أن يكون من أجل القضاء على الإرهاب، ولكن يجب أن يكون مرتبطًا بتوفير مناخ استراتيجي “.