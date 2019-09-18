شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة يتم نشرها ..صورة نادرة جداً ة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح .. شاهد من يتواجد بجواره ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر المصور والموثق اليمني عبد الرحمن الغابري صورة للرئيس الشهيد علي عبد الله صالح والى جواره عدد من كبار مسؤلي اليمن التقطت في تركيا سنة 1984م
وقال ان الصورة في مرتفع مطل على مدينة استنبول
من يسار الصورة الصف الاول
علي صلاح
الدكتور عبد الكريم الارياني
عبد الله بن حسين الاحمر
الرئيس علي عبد الله صالح
القاضي عبد الكريم العرشي
الدكتور حسن مكي
علي الانسي
علي الشاطر
الصف الثاني من اليمين
احد موظفي الرئاسة
الدكتور عبد الله الزين
حراسة الرئاسة
الحمزي
القاضي
حسن
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