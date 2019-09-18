شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة يتم نشرها ..صورة نادرة جداً ة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح .. شاهد من يتواجد بجواره ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المصور والموثق اليمني عبد الرحمن الغابري صورة للرئيس الشهيد علي عبد الله صالح والى جواره عدد من كبار مسؤلي اليمن التقطت في تركيا سنة 1984م

وقال ان الصورة في مرتفع مطل على مدينة استنبول

من يسار الصورة الصف الاول

علي صلاح

الدكتور عبد الكريم الارياني

عبد الله بن حسين الاحمر

الرئيس علي عبد الله صالح

القاضي عبد الكريم العرشي

الدكتور حسن مكي

علي الانسي

علي الشاطر

الصف الثاني من اليمين

احد موظفي الرئاسة

الدكتور عبد الله الزين

حراسة الرئاسة

الحمزي

القاضي

حسن

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