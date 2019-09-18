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لأول مرة يتم نشرها ..صورة نادرة جداً ة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح .. شاهد من يتواجد بجواره !

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عدن - ياسمين التهامي - نشر المصور والموثق اليمني عبد الرحمن الغابري صورة للرئيس الشهيد علي عبد الله صالح والى جواره عدد من كبار مسؤلي اليمن التقطت في تركيا سنة 1984م 
وقال ان الصورة في مرتفع مطل على مدينة استنبول 
من  يسار الصورة الصف الاول 
علي صلاح 
الدكتور عبد الكريم الارياني
عبد الله بن حسين الاحمر
الرئيس علي عبد الله صالح 
القاضي عبد الكريم العرشي 
الدكتور حسن مكي 
علي الانسي 
علي الشاطر
الصف الثاني من اليمين 
احد موظفي الرئاسة 
الدكتور عبد الله الزين 
حراسة الرئاسة 
الحمزي
القاضي 
حسن

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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