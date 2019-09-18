“سلاح للمعرفة“..سلاح يطلقه أبناء حضرموت الاسبوع القادم بديلاً عن سلاح النار

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكلا

برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تشهد مدينة المكلا الاسبوع القادم افتتاح معرض للكتاب تحت شعار "قارئ اليوم .. قائد الغد" .

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المعرض السنوي الأول الذي تقيمه مؤسسة الخريجين بالشراكة مع جامعة حضرموت خلال الفترة من الأحد 22 سبتمبر حتى الخميس 26 سبتمبر 2019م بقاعة الدكتور علي هود باعباد بالمكلا، سيشهد مشاركة عدد من دور النشر، ويأتي لتأكيد الاهتمام بالكتاب في تشكيل الثقافة وغرس الاهتمام بالقراءة.

كما تأتي اقامة المعرض لتأكيد القيمة الكبيرة للكتاب كسلاح يطلقه أبناء حضرموت للمعرفة والرقي والقيمة الانسانية، في ظل سلاح النار الذي يسيطر على الموقف في البلد.

محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أشاد بفكرة اقامة معرض للكتاب في ظل حالة الاستقرار الذي تنعم به حضرموت.

مؤكداً قيمة الكتاب وأهميته في تزويد الشباب بالمعلومة القيمة والبحث المفيد.