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ناطق الحوثي يهدد الامارات

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يزيد بن سلمان - شبوة - هدد الناطق الرسمي لجماعة الحوثي محمد عبدالسلام دولة الامارات العربية المتحدة مؤكدا انها في مرمى الاستهداف من قبل جماعته الان اكثر من اي وقت مضى .

 

 

 

وقال عبدالسلام خلال مداخلة مع قناة الجزيرة ان استهداف  العمق الاماراتي بات لدى جانبهم العسكري .

 

 

 

وقال عبدالسلام ان الانسحاب الاماراتي من اليمن غير صحيح وماتزال وجنودها تحاصر الدريهمي في الحديدة وتمنع دخول المساعدات  بحسب قوله .

 

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وأشار ان الحديث عن تفاهمات مع الامارات حول تحييدها من  الاستهداف امر غير صحيح وهي في دائرة الاستهداف كما قال .

 

 

 

وبين ناطق الحوثي ان الامارات تحتل الجنوب داعيا الى طرد الاحتلال من الجنوب حد قوله.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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