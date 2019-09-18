ناطق الحوثي يهدد الامارات

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يزيد بن سلمان - شبوة - هدد الناطق الرسمي لجماعة الحوثي محمد عبدالسلام دولة الامارات العربية المتحدة مؤكدا انها في مرمى الاستهداف من قبل جماعته الان اكثر من اي وقت مضى . وقال عبدالسلام خلال مداخلة مع قناة الجزيرة ان استهداف العمق الاماراتي بات لدى جانبهم العسكري . وقال عبدالسلام ان الانسحاب الاماراتي من اليمن غير صحيح وماتزال وجنودها تحاصر الدريهمي في الحديدة وتمنع دخول المساعدات بحسب قوله . Advertisements وأشار ان الحديث عن تفاهمات مع الامارات حول تحييدها من الاستهداف امر غير صحيح وهي في دائرة الاستهداف كما قال . وبين ناطق الحوثي ان الامارات تحتل الجنوب داعيا الى طرد الاحتلال من الجنوب حد قوله.

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